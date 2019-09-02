Усть-катавский трамвай доставлен в Челябинск

Уже в следующему году для города купят партию новых вагонов.

Послушать 00:00

Новый усть-катавский трамвай приехал в Челябинск. Об этом рассказали пользователи социальных сетей.

В интернете стали появляться фотографии сначала одной из секций нового вагона, а затем и его интерьера. Трамвай будет низкопольным, а общая его длина составит 26 метров. Правда, пока вагон по улицам мегаполиса ходить будет лишь временно, пишут в группе «Челябинский транспорт».

«Будет проходить техническая обкатка вагона на наших челябинских путях. Проверят заявленные технические характеристики, расход электроэнергии, общую работоспособность вагона. И если перед руководством вагон покажет себя с лучшей стороны, то, возможно, будет запланирована покупка именно этой модели», — считают пользователи социальных сетей.

В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» подтвердили, что трамвай действительно привезен во второе депо Челябинска, однако пока не готовы прокомментировать, как будет проходить его тестирование.

Напомним, что ранее Усть-Катавский вагоностроительный завод посетил глава региона Алексей Текслер. Он заявил, что область готова приобретать транспорт УКВЗ. И предложил предприятию поставить один трамвай для обкатки. В будущем для Челябинска планируется приобрести 25 новых вагонов.