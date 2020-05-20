Всеобщее родительское собрание пройдет в Челябинской области

Из-за пандемии коронавируса встречу проведут в онлайн-формате.

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Завершается учебный год, школьники совсем скоро уйдут на каникулы. Но уже почти два месяца обучение проходит в дистанционном режиме, как и связь родителей с учителями. Никаких родительских собраний, где педагог мог бы донести до семей всю важную информацию, не будет до следующего учебного года.

Поэтому было принято коллегиальное решение о проведении всеобщего родительского собрания, которое состоится 21 мая в 18:00.

«Встреча пройдет в максимально безопасном онлайн-формате и будет посвящена актуальным вопросам безопасности здоровья школьников в период летних каникул, правилам поведения ребенка в интернете, итогам и перспективам учебного года, организации полезного досуга на каникулах», — сообщили в ПАО «Ростелеком» в Челябинской области.

На этом необычном собрании будут присутствовать главный врач «Челябинского областного центра медицинской профилактики» Ольга Агеева, заведующая отделом по профилактической работе с детским населением Кристина Дубова, первый замминистра образования Елена Коузова, а также технический директор компании «Ростелеком» в Челябинском филиале Игорь Петрухин.

Мероприятие бесплатно и доступно для всех желающих. Пройдет оно на ютуб-канале регионального центра оценки качества и информатизации образования.