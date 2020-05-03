Самая большая школа на Урале будет достроена летом

Такую задачу поставил глава Челябинской области Алексей Текслер.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер совместно с мэром Челябинска Натальей Котовой проконтролировал ход строительства самой большой школы на Урале. А также узнал, как обстоят дела с возведением детского сада в микрорайоне «Академ Riverside». Подробнее сообщили в пресс-службе правительства региона.

Школа на 1,5 тысячи мест возводится в микрорайоне «Парковый» на улице Скульптора Головницкого в Челябинске. На сегодняшний день готовность здания составляет около 86%, сдать его планируют до июля 2020, чтобы в сентябре дети уже смогли пойти в новую школу.

«Учреждение будет оснащено всем современным оборудованием для образовательного процесса, а в школе будет реализована идея академической гимназии»,— уточнили в правительстве.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы в срок, и, если возникнет необходимость, увеличить количество строительных бригад.

Затем глава региона с мэром посетили строительную площадку детского сада на 290 мест. По плану объект должен быть сдан в октябре 2020 года, но уже сейчас готов почти на половину.

«Детский сад готов на 45%: возведена коробка здания, началась установка окон, монтаж внутренних инженерных сетей, ведется присоединение к инженерным сетям»,— рассказали в пресс-службе правительства.

Алексей Текслер отметил опережающие темпы строительства и поставил задачу завершить работы до 1 сентября 2020 года.