Глава Челябинской области Алексей Текслер совместно с мэром Челябинска Натальей Котовой проконтролировал ход строительства самой большой школы на Урале. А также узнал, как обстоят дела с возведением детского сада в микрорайоне «Академ Riverside». Подробнее сообщили в пресс-службе правительства региона.
Школа на 1,5 тысячи мест возводится в микрорайоне «Парковый» на улице Скульптора Головницкого в Челябинске. На сегодняшний день готовность здания составляет около 86%, сдать его планируют до июля 2020, чтобы в сентябре дети уже смогли пойти в новую школу.
«Учреждение будет оснащено всем современным оборудованием для образовательного процесса, а в школе будет реализована идея академической гимназии»,— уточнили в правительстве.
Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы в срок, и, если возникнет необходимость, увеличить количество строительных бригад.
Затем глава региона с мэром посетили строительную площадку детского сада на 290 мест. По плану объект должен быть сдан в октябре 2020 года, но уже сейчас готов почти на половину.
«Детский сад готов на 45%: возведена коробка здания, началась установка окон, монтаж внутренних инженерных сетей, ведется присоединение к инженерным сетям»,— рассказали в пресс-службе правительства.
Алексей Текслер отметил опережающие темпы строительства и поставил задачу завершить работы до 1 сентября 2020 года.