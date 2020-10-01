Всеобщее родительское онлайн-собрание состоится в Челябинске

Будут обсуждены актуальные вопросы, которые возникают у мам и пап.

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Начался новый учебный год и у родителей, особенно первоклассников, возникает паника. Адаптировался ли ребенок к новым условиям? Как проходит учеба во время нынешней нестабильной эпидситуации? И как правильно выстроить учебный процесс?

На все эти вопросы готовы ответить первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Кристина Дубова, а также технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин.

Ведь сегодня, 1 октября, состоится всеобщее родительское онлайн-собрание. Спикеры обсудят самые популярные вопросы, которые возникают у родителей. Участники данного вебинара обсудят актуальные вопросы начала нового учебного года в период нестабильной эпидемиологической ситуации в области, профилактики заболеваемости ОРВИ, дадут конкретные советы, как выстроить учебный процесс и режим дня в новых условиях, расскажут о новых образовательных онлайн-сервисах для повышения успеваемости школьника.