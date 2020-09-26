В Челябинской области коронавирусом заболели ещё семь школьников

За сутки умерло 5 пациентов, болеющих COVID-19.

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На сегодняшний день, 26 сентября, в Челябинской области официально зарегистрировано 16412 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки заболели 83 человека, 7 из них — школьники. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в инфекционных отделениях городских больниц Челябинской области находятся 3229 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки выписаны 15 человек, всего с марта 2020 года выздоровело 12674 пациента. 42 россиянина переведены в больницы других регионов по месту прописки. По предписанию Роспотребнадзора на карантин по коронавирусу закрыт 1 класс.

По статистике на 26 сентября в области умерло 466 пациентов с коронавирусом, 5 из них — за прошедшие сутки.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациентка, 52 года. От других причин: гипертоническая болезнь, сердечно легочная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 62 года; хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 72 года; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертрофия миокарда (ковид сопутствующий) — пациентка, 79 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 73 года»,— добавили в пресс-службе Минздрава.

Всего с начала пандемии коронавируса проведено 600 100 тестов методами ИФА и ПЦР, 5136 из них — за прошедшие сутки.