Каслинские школьники познакомились с «Мобильным кванториумом»

Передвижной технопарк прибыл в Каслинский район в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка».

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К школьникам Каслинского района Челябинской области прибыл технопарк на колёсах «Мобильный Кванториум». С его помощью ученики 5-10 классов, интересующиеся робототехникой, узнают всё о промышленном дизайне, виртуальной реальности и работе беспилотников.

Как рассказал педагог Илья Шарков, преподающий VR и робототехнику, желающих было так много, что пришлось проводить отбор. На занятиях дети активно проявляли интерес, задавали множество различных вопросов и быстро выполняли все поставленные перед ними задачи.

«Преподаватели, сопровождающие детей из других школ, говорят, что школьникам очень нравится заниматься, и они с нетерпением ждут следующего занятия. А мы, педагоги, очень рады возможности путешествовать по нашей области, открывать перед детьми новые возможности современной техники и раскрывать потенциал учеников, которые стремятся познавать что-то новое»,— сказал Илья Шарков.

Следующая сессия кванториума будет выездной. Скорее всего, школьники отправятся на Каслинский завод архитектурно-художественного литья, с которым сейчас авторы проекта ведут переговоры. Там они вместе с профессионалами будут работать над конкретным проектом и, возможно, по словам руководителя сети технопарков на Южном Урале Владислава Халамова, увидят своё будущее и будут работать на благо родного края.

«Самое ценное в проекте — это то, что дети знакомятся с промышленным кластером родного края: они проходят своими ногами по предприятию, общаются с сотрудниками, могут внести свой вклад в развитие этих компаний, а значит четко увидеть свое будущее здесь»,— сказал Владислав Халамов.

Познакомиться с «Мобильным кванториумом» в рамках национального проекта «Образование» имеют возможность не только каслинские школьники: с 5 по 17 октября мобильный технопарк будет работать в Аргаяше, с 19 по 31 октября — в Кусе. В Еткуль технопарк приедет 2 ноября, а в Нязепетровск — 16 ноября.