Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса

Распространение болезни достигло критической отметки.

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Сегодня, 11 марта, в Женеве состоялся брифинг Всемирной организации здравоохранения, посвящённый теме коронавируса Covid-19. И во время него, гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о том, что распространение болезни приобрело характер пандемии.

«Пандемия не меняет оценку угрозы, определённой ВОЗ ранее. Мы никогда прежде не наблюдали пандемии, вызванной именно коронавирусом. В то же время, мы никогда не сталкивались с пандемией, которой можно управлять. Мы каждый день призываем все страны принять срочные и агрессивные меры. Теперь громко и чётко прозвенел сигнал тревоги», — подчеркнул гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

К слову, в ВОЗ отмечают, что пандемия — не то слово, к которому можно относиться легко и пренебрежительно. Теперь болезнь распространилась в мировых масштабах и количество заболевших растёт с каждой минутой.

Было сказано, что заболело уже более 118 тысяч человек в 114 странах мира. Из них умерло 4 тысячи 291 человек.

Помимо этого, сегодня было выявлено ещё 8 случаев выявления коронавируса в Российской Федерации. И все заболевшие являются россиянами. Все они посещали Италию. Таким образом, число заболевших в России достигло 28 человек.