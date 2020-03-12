Список стран, после которых нужно соблюдать карантин, увеличился

Южноуральцам рекомендуют не выезжать в ближайшее время за границу.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции, список стран, после посещения которых необходимо соблюдать карантин, увеличился. Ранее в него входили Китай, Иран и Южная Корея, сейчас же, туристов, прибывших из Италии, Германии, Испании и Франции также ждет две недели в изоляции.

При прибытии в Россию из вышеперечисленных стран, человек должен оставаться дома и обратиться в колл-центр, организованный для того, чтобы оперативно решать подобные вопросы.

«Вернувшийся гражданин звонит на горячую линию, где получает алгоритм поведения. Если у него нет симптомов заболевания, он остается дома на самоизоляции. К нему приезжают медицинские работники, чтобы взять анализы. Через десять дней делается повторный анализ, через 14 дней карантин заканчивается. Те, у кого есть симптомы заболевания — госпитализируются», — сообщает заместитель директора Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Соблюдать данные требования должны все, кто возвращается из стран, где зафиксировали распространение коронавирусной инфекции. Такое распоряжение дал главный государственный санитарный врач России.