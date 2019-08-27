Всем СНТ Челябинска дадут названия

Также все дома садовых товариществ пронумеруют.

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В Челябинске сегодня, 27 августа, на 55 заседании Челябинской городской думы было принято решение дать всем садовым товариществам названия, а также пронумеровать все дома и дать названия улицам в СНТ. Это позволит зарегистрировать СНТ в госреестре. После чего, можно будет вести разговор об объектах капитального строительства на их территории, что даст возможность оформить прописку в садовом домике.

«Это очень важный вопрос для жителей на самом деле, потому что есть федеральное законодательство, по которому возможны те садовые строения, которые узаконены, в качестве жилых. Нужно идти по этому пути. Для того, чтобы это сделать, нужно чтобы в садоводческом товариществе появились улица и номера домов. А чтобы присвоить улицу и номер дома, должны сначала присвоить наименование этому товариществу садоводческому», — рассказал Станислав Мошаров, председатель Челябинской городской думы.

Сейчас идет информирование населения о нововведениях. Станислав Мошаров отмечает, что жители могут сами обращаться в гордуму с инициативой наименования своего садового товарищества.

Отметим, что эту процедуры должны пройти все СНТ, которые на сегодня не наименованы.