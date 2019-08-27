Круглый стол по созданию медицинского кластера пройдёт в Челябинске

Жители города смогут задать все интересующие вопросы.

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29 августа в Южно-Уральской торгово-промышленной палате пройдёт круглый стол на тему создания медицинского кластера. Всем желающим расскажут, подорожают ли лекарства в 2020 году и будет ли вводиться маркировка лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской ТПП.

Известно, что круглый стол пройдёт в два этапа: в первом речь пойдёт о том, какие методики и инструменты для развития медицинского кластера могут предложить основные «игроки» медицинских услуг. В обсуждении примут участие как руководители медицинских учреждений Челябинска, так и чиновники и бизнесмены города.

Во второй части речь пойдёт об особенностях маркировки лекарственных препаратов. Так, в 2020 году она будет введена и для производителей, и для логистических компаний, и для аптечных и медицинских организаций. Отследить движение препарата можно будет с помощью специального кода. Однако эксперты говорят, что из-за этого может возникнуть и дефицит лекарств, и даже закрытие мелких аптечных пунктов.

«Формирование медицинского кластера является одним из основных направлений Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи должно обеспечить рост объёма оказанных услуг пациентам не только в нашем регионе, но и из других областей, в том числе Ближнего и Дальнего Зарубежья»,— сообщили в пресс-службе Южно-Уральской ТПП.

Организаторами круглого стола выступили комитет ЮУТПП по развитию рынка услуг и производства в сфере здравоохранения совместно с комитетом ЮУТПП по развитию потребительского рынка. В качестве спикеров выступят представители министерства здравоохранения Челябинской области, Минэкономразвития, Росздравнадзора, ЦРПТ-Честный знак, некоторые региональные бизнес-сообщества, а также Галина Киреева, главный врач ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», Елена Коляда, директор ООО МЦ «Лотос» и многие другие.

Заседание состоится 29 августа в актовом зале ЮУТПП по адресу: улица Сони Кривой, 56, 6 этаж. Начало в 14.30.

Принять участие могут все желающие, предварительно пройдя регистрацию по ссылке. В конце заседания челябинцы смогут задать интересующие их вопросы специалистам.