30 миллионов рублей направят на поддержку садоводов региона

На средства субсидий будут отремонтированы дороги, проведены освещение и водопроводы.

Послушать 00:00

В Челябинской области сегодня насчитывается почти 900 зарегистрированных садовых товариществ. Правительство ежегодно направляет средства на их поддержку. С 1 января 2019 года в силу вступил федеральный закон, согласно которому садоводы могут рассчитывать на дополнительную помощь.

В этом году регион направит 20 миллионов рублей на субсидии для СНТ. В прошлом году на эти средства ряд товариществ уже благоустроили свои территории.

Сегодня, 3 сентября, во время общения с садоводами глава региона озвучил, что в следующем году эта сумма будет увеличена до 30 миллионов рублей. Документы на субсидии пообещали помочь подготовить, а потратить деньги можно будет на дороги, освещение и водоснабжение.

«Если садоводы будут объединяться в кооперативы, то они смогут получать поддержку на муниципальном, областном и даже федеральном уровне. Мы организационную помощь окажем», — подчеркнул глава региона.

СНТ «Искра» в Челябинске — образцово показательный. Здесь есть дороги, регулярно ходит общественный транспорт, даже главная улица заасфальтирована. С 1 января владельцы местных домов могут в них прописаться и жить постоянно. Чем уже воспользовались некоторые садоводы.

«Прописано еще не так много. Порядка 1-2 процентов. Но постоянно проживают уже порядка 15 процентов. У них есть все шансы получить прописку в садовом товариществе», — приводит статистику председатель регионального отделения садоводов России Константин Толкачев.

По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, поддержку правительства получили более 200 товариществ. В этом году региональная власть окажет помощь 18 муниципалитетам, представившим программы.