Очередной «Разворот Текслера» обнадежил жителей Керамзавода

Садоводы уже семь лет соседствуют с промзоной и не могут привести территорию в порядок.

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Сегодня, 3 сентября, Алексей Текслер лично встретился с жителями Керамзавода. Территория, на которой располагается поселок, был признан промзоной, а здесь по-прежнему живут люди. По словам жителей, некогда существующую рощу вырубили, а санитарную зону и вовсе убрали от домов. Местные просят вернуть поселку статус жилой зоны, чтобы хоть как-то наладить здесь инфраструктуру.

«Дома оформлены в ИЖС, а мы находимся в промзоне. Оформлять мы имеем право, но ни реконструировать, ни строить не имеем права, только ходить вокруг домов и все», — сокрушается садовод Петр Грачев.

Поселок Керамзавод признан производственно-коммерческой зоной, но в собственности у людей здесь остаются 79 домов. Еще одна проблема — близкое соседство с кладбищем. В тот момент, когда расстояние от домов до погоста сократилось до 500 метров, его обещали закрыть. Но сегодня до забора кладбища уже все 300, и оно продолжает расти.

«По нормативам санэпидемстанции оно должно быть не более 40 гектаров в жилой зоне. Оно уже 200 гектаров, то есть в 5 раз превышает. Санитарная зона из-за этого сдвинулась к поселку, стало 300 метров», — продолжает рассказывать Петр Грачев.

После услышанного глава региона захотел увидеть все своими глазами и проехать до поселка. Тут-то и выплыла наружу еще одна беда: общественный транспорт в Керамзавод не ходит. Люди вынуждены пешком проходить три километра до улицы Молодогвардейцев или Свердловского проспекта, и это только в одну сторону. Пешеходные дорожки не оборудованы, освещения тоже нет, а добираться до города вынуждены не только садоводы, но и дети, идущие в школу по утрам.

«Люди постоянно живут в том числе и в саду. Я вообще считаю, что здесь нужно сделать постоянный маршрут. Потому что это не совсем садоводческий маршрут. Я поговорю с муниципалитетом. Сейчас этот вопрос должны отправить в генплан на доработку. Но я обращу внимание на этот момент в том числе. Я считаю, что нужно дорабатывать генплан. Если промышленная зона совсем подходит к вашим домам, то это, конечно, неправильно», — пообещал глава региона.

К слову, жители Керамзавода присутствовали на публичных слушаниях по обсуждению генплана. В тот день они со сцены озвучивали свои проблемы. Алексей Текслер после встречи с жителями поселка взял ситуацию на личный контроль.