Всем людям с инвалидностью пенсия будет продлена автоматически

В период пандемии не нужно подтверждать свое состояние.

Послушать 00:00

Пожилым и людям с инвалидностью не нужно переживать, что их пенсия не будет доставляться вовремя. Почта России начала свою работу во время пандемии, первый заместитель губернатора Ирина Гехт отметила, что все вопросы с доставкой пенсии на дом будут урегулированы.

Для людей с инвалидностью с 1 апреля в регионе началось заочное освидетельствование.

«У нас налажен алгоритм передачи документов из медорганизаций в медико-санитарную экспертизу. Теперь людям не надо будет ходить, чтобы установить инвалидность. А всем, кому надо продлить инвалидность, кому нужно повторное освидетельствование, то здесь все будет автоматически продлено на полгода», — заявила Ирина Гехт.

Но по словам первого заместителя губернатора Челябинской области, они ждут разъяснений, как данная система продления будет работать. И этот вопрос будет урегулирован уже в ближайшие дни, чтобы минимизировать присутствие людей в медучреждениях.

«Чем глубже мы заходим в период самоизоляции, тем больше вопросов возникает с точки зрения организации взаимодействия. Все вопросы решаем в режиме нон-стоп», — отметила Ирина Гехт.

Напомним, что по любым вопросам по самоизоляции или коронавирусной инфекции можно узнать на круглосуточной горячей линии: 8-800-201-41-88.