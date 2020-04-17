У работающих пенсионеров появится возможность получить больничный с 20 по 30 апреля

Документ выдадут на основе данных Фонда социального страхования.

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Работающие россияне старше 65 лет с 20 по 30 апреля смогут получить электронный больничный. Об это сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. По его словам, документ будет выдан на основе переданных работодателями данных в Фонд социального страхования.



«Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы»,— добавил министр.

В минтруде так же подчеркнули, что возможность работающим пенсионерам получить лист нетрудоспособности, если они не перешли на дистанционную работу или не находятся в отпуске, связана с распространением коронавируса.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования. Деньги идут напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования больничного. Механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время. Ранее похожий временный порядок дистанционного оформления больничных для россиян старше 65 лет был установлен на период с 6 по 19 апреля.