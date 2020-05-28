Отказом в подключении электропандуса для инвалида займется СК

Ведомство заинтересовалось историей после публикаций в СМИ.

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Следственный комитет региона проверит информацию об истории Ильяза Зинурова — инвалида со званием почётного металлурга, который уже полгода не может добиться установки пандуса в подъезде. История получила широкий резонанс в СМИ.



Напомним, ранее в проблему Ильяза Зинурова вмешались региональные власти. К губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой о помощи для почётного металлурга обратился управляющий директор ПАО «Челябинский металлургический комбинат» Анатолий Щетинин. Глава региона дал разрешение на установку электрического пандуса.

Однако теперь товарищество, которое управляет домом, где живёт Ильяз Зинуров, не подключает устройство к электричеству. В итоге мужчина вынужден использовать удлинитель, чтобы выехать из дома. Это и заинтересовало следователей СК.

«В федеральных СМИ был размещен видеосюжет об установке за собственные средства инвалидом колясочником пандуса для выхода из своего дома на улицу, а также в отсутствии возможности подключения пандуса к электросети. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка»,— рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

В следственном комитет сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.