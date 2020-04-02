Весь апрель в России будет нерабочим

Владимир Путин ввел беспрецедентные ограничительные меры.

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Сегодня, 2 апреля, президент Владимир Путин вновь обратился к гражданам России. Изначально он поблагодарил их за борьбу с коронавирусной инфекцией и соблюдение введенных ограничительных мер. Врачи, волонтеры, и многие другие позволили стране выиграть важное время.

Также удается оградить людей старшего поколения от угрозы заражение этой болезнью. Но вместе с этим, президент обеспокоен текущей эпидобстановкой.

«Я ввожу дополнительные меры. Принимая их надо понимать, что угроза сохраняется, а пик эпидемии, по словам специалистов, в мире еще не пройден»,— заявил Владимир Путин.

Поэтому президент ввел новые ограничительные меры. Отныне «нерабочая неделя», которая должна была изначально закончиться 5 апреля, продлится до конца месяца — до 30 апреля включительно. В это время все должны соблюдать режим обязательной самоизоляции и по возможности не выходить из дома.

Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией и режимом самоизоляции: 8-800-201-41-88.