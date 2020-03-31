Всех южноуральцев с симптомами ОРВИ будут проверять на коронавирус

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

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В Челябинской области всех, у кого есть симптомы ОРВИ или других респираторных заболеваний, будут проверять на коронавирусную инфекцию. Для того, чтобы анализ провели, жителю региона нужно будет только обратиться к врачу, а тот, при наличии показаний даст направление.

«На коронавирус мы будет проверять всех, у кого есть подозрение и кто болеет ОРВИ и другими респираторными инфекциями. Инструкции для жителей где и как сдать анализы будут позже. Очереди в больницах и поликлиниках создавать не будем», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

За сутки лаборатории в регионе провели 877 тестов. Помимо лабораторий Роспотребнадзора действует еще 4 лаборатории министерства здравоохранения, к ним вскоре добавится еще несколько. Все они обеспечены тест-системами, сегодня в Челябинскую область доставили еще 3000