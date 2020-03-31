Деревня на самоизоляции. Корреспондент ОТВ узнал, как проходит карантин в глубинке

Оказалось, сельчане дисциплинированнее горожан.

Послушать 00:00

Жители деревни Мамаева в Сосновском районе Челябинской области оказались очень сознательными. Лишь сегодня, 31 марта, губернатор Челябинской области объявил о режиме всеобщей самоизоляции, а ранее это была лишь рекомендательная мера. Но к ней сельчане отнеслись сознательно. Лишний раз без надобности со своего двора не выходят.

«Дома сижу, через окно посмотрим. Во двор выходим, хоть немножко отдыхать, но по хозяйству всё равно занимаемся. Куда больше нам сейчас в деревне? Всё равно боимся. В магазин только один раз, только за хлебом. На три дня его беру. Иногда вообще не хожу в магазин», — рассказала Расима Хасанова, жительница села Мамаева.

Магазин же лишь один на поселение. Он же является центром общественной жизни, ведь в Мамаева нет ни деревенского клуба, ни печати, ни даже аптеки. Поэтому все сельчане могут встретиться лишь там. Но сейчас туда ходит не больше десяти человек в день.

«Был ажиотаж большой, всё скупили: гречку, рис, макароны, туалетную бумагу. Всё разобрали. Сейчас успокоился народ, ажиотажа нет», — отметила продавец Олеся Габитова.

А вот за лекарствами приходится ездить в районный центр. Делают это либо молодые люди, либо местный соцработник. Она не уходит на самоизоляцию, а помогает пожилым в покупке медицинских препаратов.

«Эта же доставка продуктов, та же покупка лекарств. Такая же уборка, ничего не изменилось. Оплата ЖКХ точно так же — за свет, за мусор. И всё, тут никаких изменений нету. Ну, единственное, вот, некоторые сидят дома, да. Боятся, не выходят. А остальные, мне кажется, все так и идёт», — поделилась Танзиля Мажикаева, социальный работник.

Всего в деревне Мамаево 15 одиноких пенсионеров и инвалидов. Они и получают помощь соцработника в первую очередь. Люди старшего возраста на улицу не выходят вообще. Молодые люди — только до магазина. А местная школа закрыта на трёхнедельные каникулы.

Поэтому горожанам есть, чему поучиться у сельчан. Ведь если даже в небольшой деревушке боятся выходить за пределы своего участка, то почему режим самоизоляции не останавливает жителей мегаполиса?

Напомним, что по всем вопросам коронавирусной инфекции, вы можете обратиться на круглосуточную горячую линию Минздрава Челябинской области: 8-351-240-15-16.