Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Медик изолировался.

Послушать 00:00

У главного врача Московской городской клинической больницы № 40 Дениса Проценко диагностировали коронавирус. Об этом стало известно сегодня, 31 марта.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал Проценко на своей странице в соцсети.

Напомним, на прошлой неделе клинику посещал Владимир Путин, он встречался с Проценко. Однако пресс-секретарь главы государства заверил, что президент регулярно тестируется на коронавирус.