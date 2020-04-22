Всех приезжих в Челябинскую область тестируют на коронавирус

Работа с группами риска в регионе идет в полную силу.

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В Челябинской области продолжают действовать серьезные ограничительные меры, чтобы защитить граждан от заражения коронавирусной инфекцией. Так, губернатор Алексей Текслер рассказал, что в данный момент очень большая работа идет с группами риска: проверку на коронавирус проходят все приезжие и все контактные люди.

«Мы также постоянно тестируем медработников, пожилых людей, соцработников и многих других. Также переводим на карантин ряд учреждений», — поделился глава Челябинской области.

Отметим, что полиция также ориентирована на работу с теми людьми, кто получил постановление Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции. Таких в Челябинской области более полутора тысяч жителей, и все они находятся под пристальным вниманием. Поэтому для проверки этих граждан количество нарядов правоохранительных органов увеличено в три раза.

Для этой же задачи используется и фото- и видеофиксации с камер дорожного наблюдения. Кроме того, по заявлению губернатора, эта система проходит в данный момент тестирование и для других случаев, в частности, пропускного режима, если такая необходимость в регионе возникнет.