Пропускную систему презентовали в Челябинской области

Дополнительные меры ограничения могут ввести при большом приросте заболеваемости COVID-19.

Послушать 00:00

В Челябинской области презентовали пропускную систему, которую специально разработали из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. О том, что дополнительные меры ограничения могут ввести при большом приросте заболевших, неоднократно говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Презентовал систему вице-губернатор Виктор Мамин. Он отметил, что это будет электронный пропуск, который будет представлять из себя одиннадцать цифр. При выходе из дома нужно будет иметь при себе документы и пин-код.

«Идентификация человека будет проходить через портал „Госуслуги“, один миллион семьсот тысяч южноуральцев там уже зарегистрированы. При входе на портал из Единой системы идентификации и аутентификации будет притягиваться ФИО человека и паспортные данные», — подчеркнул Виктор Мамин.

Далее необходимо будет ответить на вопрос «Есть ли у вас симптомы заболевания» и «Возвращались ли вы в ближайшие 14 дней из-за границы», после чего выбрать причину, по которой вы покидаете место самоизоляции. Такими причинами могут быть поездки на работу, поездка в поликлинику или больницу, поездка в личных целях и два раза в неделю можно будет сменить место самоизоляции.

«Указанные ограничения — предварительные, они реализованы в бета-версии, но система будет гибкой. Если поставят задачи оперативным штабом, то изменения могут быть внесены и в частоту, и в виды причин», — отметил вице-губернатор.

Разрабатывается возможность получения пин-кода для граждан, которые не имеют доступ к интернету. Они смогут получить пропуск путем звонка в колл-центр.

Получать пропуск необходимо только южноуральцам старше 14 лет. Дети и подростки до 14 лет должны находиться на улице только вместе со взрослым.

Будет разработан список причин, по которым можно будет находиться на улице без пропуска, например: повестка в правоохранительные органы, возвращение к месту самоизоляции с вокзала или из аэропорта, при наличии билетов. Данный список будет постоянно расширяться.