Пропускную систему в Челябинской области введут только при двух условиях

Окончательное решение о введении пропусков примет оперштаб.

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В Челябинской области презентовали новую систему пропусков: южноуральцы будут получать пин-код, с которым они смогут передвигаться по улице. Заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин объяснил, при каких условиях в регионе будет введен пропускной режим.

«Таких критериев два: либо у нас появляется большое количество зараженных, и мы не понимаем, откуда они получили заражение. Это значит, что они получили его в виду несанкционированных контактов, которых не должно было быть. Второе — количество зараженных, которое не позволяет оперативно отработать и изолировать потенциально опасных от остальных жителей», — подчеркнул Виктор Мамин.

Таким образом, если количество зараженных будет настолько высоким, что их будет невозможно изолировать от неинфицированных людей, или если оперативный штаб не сможет определить, каким образом человек получил заражение, то будет принято решение о введении пропускного режима.