Почти пять тысяч постояльцев соцучреждений в Челябинской области уходят на карантин

С 24 апреля на месяц карантина будут закрыты интернаты и дома престарелых.

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В Челябинской области на месяц карантина закроются социальные учреждения, в которых проживают люди, находящиеся в группе риска. Для того, чтобы ограничить контакты и остановить распространение коронавирусной инфекции, сотрудники подобных учреждений будут также находиться на карантине, непосредственно на рабочих местах. Данное решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Режим превентивной изоляции подразумевает, что в первую смену 894 сотрудника будут находиться в учреждении постоянно. Их график работы и отдыха будет организован по сменам в соответствии Трудовым кодексом РФ. Через 14 дней заступит другая смена сотрудников на тот же период. С теми, кто изъявил желание, заключено дополнительное соглашение к Трудовому договору. Для всех сотрудников будут предусмотрены стимулирующие выплаты с учетом предполагаемых расходов на приобретение продуктов питания. В настоящий момент в учреждениях организуются места для проживания и отдыха персонала. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением всех санитарных норм», — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Таким образом, с 24 апреля в режиме превентивной изоляции будут работать 9 психоневрологических интернатов, 7 государственных и 7 муниципальных домов престарелых общего типа, 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей и 3 отделения временного проживания Комплексных центров социального обслуживания населения. На данный момент в них проживают 4968 человек.