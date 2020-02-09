Всех граждан Китая, находящихся в карантинном центре, увезут из Сосновского района

С жителями Рощино прибыл пообщаться министр здравоохранения области.

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Митинг жителей поселка Рощино, вызванный недовольством из-за размещения в профилактории «Утес» карантинного центра, завершается приостановлением деятельности центра.

Для начала в учреждение не пропустили автомобиль с двумя гражданами Китайской народной республики. Жители перегородили въезд, мешая машинам проехать. На место прибыл министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Сегодня больше сюда никого не привезут, доставленных ранее шестерых человек заберут в ближайшее время», — подчеркнул Юрий Семенов.

Как отмечает министр здравоохранения, в «Утес» были доставлены жители Челябинской области. Все они имеют вид на жительство, живут и работают здесь. Для того, чтобы исключить распространение инфекции, две недели за ними должны наблюдать специалисты. Точно такие же меры сейчас предпринимают во всех регионах РФ.