Главный санитарный врач области рассказал об открытии карантинного центра

Он откроется в Челябинске, на базе противотуберкулезной больницы.

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В Челябинске открывается карантинный центр. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов. Создать его запланировали на базе противотуберкулезной больницы в Металлургическом районе.

Анатолий Семенов подчеркнул, что риски заражения китайцев туберкулезом или челябинцев коронавирусом — практически отсутствуют.

«Давайте сразу исключим разговоры, что кто-то там заразится туберкулезом, потому что это новое здание, рисков для китайцев нет. Вредно ли это для населения, которое живет вокруг больницы? Это никак не вредно, потому что это лечебное учреждение, со своим двором, со своей санитарно-защитной зоной, со своей вентиляцией, со своей системой работы с отходами и питанием. Персонал исключительно медицинский, люди подготовленные, боксы на 2-4 человека. С медицинской точки зрения там все учтено, рисков для населения никаких нет», — рассказал главный санитарный врач региона.

Также он подчеркнул, что в карантинный центр помещается абсолютно здоровый человек. Для того, чтобы 14 дней за ним наблюдали специалисты, чтобы не пропустить признаков заболевания. Если они появятся, то будет проведен анализ, в Челябинске — на грипп и ОРЗ, в Екатеринбурге или Новосибирске — на коронавирус. Но на сегодняшний день все, кого содержат в карантине — здоровы.