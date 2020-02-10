«Доводить до людей информацию нужно было раньше»: Алексей Текслер подвел итоги совещания по карантинным центрам

Глава региона рассказал, что работа будет усилена.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги совещания по созданию карантинных центров, которое состоялось сегодня, 10 февраля. На нем обсудили выбор локаций для пунктов, а также недостаточное разъяснение населению для чего необходимы карантинные пункты.

«В нашей стране реализуется ряд профилактических мер, которые направлены на то, чтобы заболевание коронавирусом не распространялось. Все граждане, которые прибывают из Китая, попадают под постоянный мониторинг часть из них предписано помещать под карантин. Это делать нужно обязательно это вопрос ответственности за здоровье людей», — отмечает Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что произошло недопонимание из-за того, что жителям региона подробно не рассказали о том, что будет происходить.

«Медики исходили из того что люди здоровые и опасности эта ситуация в настоящий момент не представляет а люди относились к этому ровно наоборот. Те учреждения, которые были определены как пункты временного размещения для людей их выбор был не очевиден. Всю эту работу связанную с доведением до людей объективной информации нужно было начать раньше», — заметил губернатор.

Всего в Челябинской области функционируют два карантинных центра. В Миассе и Челябинске. В них на две недели помещают прибывших из КНР, имеющих вид на жительство в РФ, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции.