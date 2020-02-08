В Варне не будут открывать карантинный центр по коронавирусу

Об этом жителям заявил глава муниципалитета.

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В ночь на 8 февраля жители Варны взбунтовались против решения возвести карантинный центр по коронавирусу. Ранее Минсоц Челябинской области постановил, что на территории варненского оздоровительного центра «Тополёк» должны организовать пункт временного размещения для граждан Китая, прибывших на территорию региона.

Санаторий находится в самом центре села, буквально в нескольких десятках метрах от него стоят жилые дома. После этого жители Варны запаниковали и начали перекрывать все подъезды к учреждению. На место «бунта» выехал вице-губернатор Анатолий Векшин, а также глава Варненского муниципалитета Константин Моисеев, который поспешил успокоить жителей.

«Центр не подготовлен для приёма данных людей. И была дана „отмена“ по эвакуации сюда жителей Китая. И на сегодняшний день жители Китая в Варну не приедут», — поделился Константин Моисеев.

В Минздраве рассказали, что карантинные пункты являются важной профилактической мерой и требованием Роспотребнадзора, а также они открываются сейчас во всех регионах Российской Федерации.

«Они создаются за наблюдением за здоровыми людьми, на протяжении двух недель в ежедневном режиме прибывших в центр осматривают врачи. При проявлении даже небольших симптомов — больные сразу направляются в инфекционные отделения стационаров. Также больницы оснащены всеми необходимыми препаратами, созданы изолированные боксы», — рассказали в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

Вице-губернатор Ирина Гехт также подчеркнула, что речь идёт именно о здоровых людях, граждан пребывающих из Китая и имеющих вид на жительство в России. Для них предусмотрен карантин в качестве меры профилактики.

«И это не нагнетание страхов — это ответственность за жизнь и здоровье наших людей. В регионе, как и во всей стране, созданы пункты временного размещения граждан Китая. Уверена, что наши люди с пониманием отнесутся к этой мере, не создавая вокруг этого мифических историй и картин ужаса. Подчеркиваю — это здоровые люди, которые находятся на карантине! В случае температуры или других признаков заболевания люди госпитализируются в инфекционные отделения больниц»,— написала Ирина Гехт на своей странице в социальной сети.

Напомним, в Челябинской области не зарегистрировано ни одного случая выявления у людей коронавируса. Ранее в Кусинском районе были госпитализированы в миасскую больницу двое граждан Китая, которые прилетели в Россию в начале января. Им был поставлен диагноз ОРВИ. Также в челябинском аэропорту все экстренные службы отработали алгоритм действий на случай прибытия самолёта с больными коронавирусом на борту.

Коронавирус 2019-nCoV был выявлен в Китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день заражено более 34 тысяч человек, погибло 726. 2118 человек полностью выздоровели.