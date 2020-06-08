Всех членов избирательных комиссий в Челябинской области проверят на COVID-19

Об этом распорядился министр здравоохранения Юрий Семенов.

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В Челябинской области перед предстоящим голосованием по внесению поправок в Конституцию, всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий проверят на COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«В период с 4 июня 2020 года по 28 июня 2020 года обеспечить проведение забора биологического материала от членов территориальных и участковых избирательных комиссий и направление его на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области», — гласит текст приказа.

Результаты исследований должны быть готовы и донесены до членов комиссий до 30 июня 2020 года.

Кроме того, напомним, что на избирательных участках будут соблюдаться профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором: обработка помещений, соблюдение социальной дистанции, а также масочного режима.