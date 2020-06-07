3 человека скончались от коронавируса за сутки в Челябинской области

В больницы с положительным результатом тестов госпитализированы 128 человек.

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За сутки в Челябинской области коронавирусом заразились 128 человек. Всего на сегодняшний день, 7 июня, зарегистрировано 3847 случаев заболевания COVID-19. Подробнее сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«С подтверждённым диагнозом COVID-19 в городских больницах Челябинской области находятся 1976 человек. Они получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

За последние сутки из больниц выписали 80 южноуральцев. Всего выздоровел 1801 человек. 13 пациентов переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19: пациент, 81 год; пациентка, 76 лет; пациентка, 77 лет»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

До 14 июня 2020 года в Челябинской области введён режим повышенной готовности. Это значит, что выходить из дома без крайней необходимости не следует во избежание распространения коронавирусной инфекции. Если же выйти всё-таки необходимо, в общественном месте обязательно нужно надевать маску.