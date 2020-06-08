Алексей Текслер призвал южноуральцев серьезнее отнестись к мерам профилактики

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области продолжает расти.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 8 июня, провел очередную ВКС, в которой первым вопросом на повестке дня стояла ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Глава региона отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 на Южном Урале продолжает оставаться стабильно высоким. И в первую очередь за счет заболевших коронавирусом в легкой и средней степени тяжести. А также тех людей, кто болеет бессимптомно. У последних положительные результаты выявляются из-за высокого охвата жителей проведением тестов.

«При этом мы фиксируем значительное количество локальных семейных очагов практически по всей области. Это значит, что не всегда жители региона соблюдают меры безопасности и профилактики. Забывают, что вирус коварен и до сих пор опасен», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, что по последним данным, в Челябинской области зафиксировано 3 993 случая заражения коронавирусной инфекцией. 1 867 человек выздоровели и выписаны из больниц. 59 заболевших скончались.