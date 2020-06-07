Доктор Мясников рассказал, что ещё может стать причиной заболевания коронавирусом

Теория уже подтверждена лабораторным исследованием.

Послушать 00:00

Не только несоблюдение правил личной гигиены может стать причиной заболевания коронавирусом, считает доктор Александр Мясников. Стресс и страх заразиться инфекцией также могут стать катализатором заболевания. И эту теорию подтверждает практика. Об этом доктор заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«На лабораторных крысах был проведён тест. Результаты показали, что запуганное животное болело чаще и дольше, чем крыса, которая не подвергалась стрессу. Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет»,— сказал Александр Мясников.

По его словам, на сегодняшний день можно надеяться только на собственный иммунитет, а чтобы он был, нужно не только соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки, но и делать физические упражнения, отказаться от вредных привычек, закаляться и, конечно же, не подвергать организм стрессам.

Однако доктор посоветовал изредка не отказывать себе в удовольствии вкусно поесть, ведь, по его словам, если человек получает удовольствие от жареной картошки или сала, то его организм вырабатывает эндорфины, «за которые организм скажет вам спасибо». Однако меру знать всё-таки нужно, поскольку правильное питание влияет на развитие стойкого иммунитета.