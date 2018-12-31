/ «Всего в избытке»: Борис Дубровский поблагодарил людей за помощь пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

Жители всей области до сих пор предлагают помощь магнитогорцам.





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Пострадавшие жильцы дома № 164 обеспечены всем необходимым. С таким заявлением выступила пресс-служба Правительства Челябинской области. Информация об этом размещена в канале «Молнии Дубровского» в Telegram.

Жители Магнитогорска откликнулись на трагедию. Всего в избытке! Борис Дубровский благодарит людей за отклик. На текущий момент ни в вещах, ни в одежде, ни в еде недостатка нет. — написано в посте канала.

При этом жители всей области продолжают помогать пострадавшим. Если ранее в соцсетях появлялись комментарии людей о том, что они готовы помочь перевезти вещи или даже собрать их, то сейчас все больше предлагают жильцам дома № 164 разместиться у них. И не только простые горожане, но даже целые гостиницы и ТЦ.

Людей, оставшихся без крыши над головой, готовы принять в гостинице «Сильвер-Сити», расположенной на проспекте Ленина, 1/1, (телефон: 23−02−59), в общежитии Политехнического колледжа по проспекту Карла Маркса, 133, (телефон: 58−03−49), общежитии МГТУ по проспекту Карла Маркса, 50/1, в хостеле при отеле «Лагуна» (телефон: 27−93−95). — гласит один из комментариев в соцсетях.

Теме размещения жильцов посвящен даже целый топик группы «Черное&Белое Магнитогорск». Добавить или найти информацию можно здесь.