Всего 12 южноуральцев выписали из больниц, после лечения от коронавируса

Заразившихся за последние сутки в одиннадцать раз больше.

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В Челябинской области из медицинских учреждений выписали всего 12 человек, лечившихся от COVID-19. За прошедшие сутки в регионе новой коронавирусной инфекцией заразилось еще 135 человек. Еще 42 человека, прописанных в других регионах России, были отправлены в больницы по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека, от COVID-19 — 0 человек. От других причин скончался 68-летний пациент с диагнозом „сахарный диабет с множественными осложнениями, постинфарктный кардиосклероз“, COVID-19 сопутствующий. 92-летний пациент с атеросклеротическим кардиосклерозом и новообразованием в легком, COVID-19 сопутствующий. 76-летний пациент с хронической обструктивной болезнью легких, а также постинфарктным кардиосклерозом, COVID-19 сопутствующий», — сообщили сайту «Первый областной» в Минздраве Челябинской области.

Напоминаем, что на территории Челябинской области все еще действует режим повышенной готовности, а также масочный режим. Для людей старше 65 лет действует режим самоизоляции. В области все еще запрещено проведение массовых спортивных, культурных или зрелищных мероприятий.