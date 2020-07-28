В Сатке на две недели закрыли отделение Сбербанка. Информация о том, что с 23 июля по 4 августа 2020 года офис не будет работать, появилась в объявлении на дверях отделения. Всех посетителей попросили обратиться в ближайшие филиалы.
«Подтверждено заражение сотрудника „Сбербанка“. Решение о прекращении деятельности отделения они принимали сами», — сообщил корреспонденту сайта «Первый областной» главный государственный санитарный врач по Саткинскому, Ашинскому и Катав-Ивановскому районах Сергей Васковский.
Как отмечает местное издание «Говорит Сатка», отделение было закрыто на дезинфекцию. Все сотрудники, контактировавшие с зараженным, ушли на карантин.
Кроме того, по словам СМИ, сотрудники других филиалов банка сдали анализ на коронавирус, но положительные результаты не подтвердились.