Из-за заражения сотрудника COVID-19 закрыли центральное отделение «Сбербанка» в Сатке

В помещениях проводится дезинфекция.

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В Сатке на две недели закрыли отделение Сбербанка. Информация о том, что с 23 июля по 4 августа 2020 года офис не будет работать, появилась в объявлении на дверях отделения. Всех посетителей попросили обратиться в ближайшие филиалы.

«Подтверждено заражение сотрудника „Сбербанка“. Решение о прекращении деятельности отделения они принимали сами», — сообщил корреспонденту сайта «Первый областной» главный государственный санитарный врач по Саткинскому, Ашинскому и Катав-Ивановскому районах Сергей Васковский.

Как отмечает местное издание «Говорит Сатка», отделение было закрыто на дезинфекцию. Все сотрудники, контактировавшие с зараженным, ушли на карантин.

Кроме того, по словам СМИ, сотрудники других филиалов банка сдали анализ на коронавирус, но положительные результаты не подтвердились.