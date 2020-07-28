Коронавирус стал причиной смерти 42-летней пациентки в Челябинской области

По официальным данным, инфекция подтвердилась у 11 418 человек.

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От коронавируса в Челябинской области скончалась пациентка. По данным регионального минздрава на утро вторника, 28 июля, женщина стала одной из двух погибших человек, у которых был обнаружен ковид в качестве основного или сопутствующего заболевания.



«За прошедшие сутки умерло 2 человека. От COVID-19: пациентка, 42 года. От других причин: сахарный диабет с множественными осложнениями, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, аорты, сосудов головного мозга, почечных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 67 лет»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Всего же, по данным минздрава, общее число больных коронавирусом за весь период пандемии на Южном Урале составило 11 418 человек. 127 из них подтвердилось за прошедшие сутки. Лечение от болезни в медучреждениях Челябинской области продолжают 3 752 человека.

«За прошедшие сутки выписаны 58 человек. Всего 7 381 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 384 230. За прошедшие сутки — 2466 тестов»,— подчеркнули в минздраве.

Напомним, до 9 августа в регионе действует режим повышенной готовности. Людям старше 65 лучше продолжать соблюдать самоизоляцию. Также в местах массового скопления людей обязательно ношение маски. В регионе под запретом проведение спортивных, культурных или зрелищных мероприятий.