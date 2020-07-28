«Друзья, все очень серьезно»: депутат заксобрания Челябинской области рассказал, как заболел коронавирусом

Константин Захаров находится в ковидном госпитале в Москве.

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Депутат Законодательного собрания Челябинской области, председатель комиссии по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров сообщил о том, что заразился коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в госпитале для ковидных больных в Москве, вдали от родных и близких. На своей странице в социальной сети он рассказал, как «подхватил» инфекцию и как протекает его болезнь.

«Все началось 13 июля. Моя мама, гостившая у нас на Южном Урале и спасавшаяся от московской эпидемии, вдруг засобиралась домой. На самолетах ей летать нельзя, и я взял краткосрочный отпуск, чтобы отвезти ее домой на машине. Останавливались только на заправках, чтобы заправить машину и подкрепиться. И вот на половине пути у мамы поднялась температура, появился стоматит», — поделился Константин Захаров.

Парламентарий поделился, что после появления симптомов у мамы, «гнал машину без остановок на ночлег», так как очень за нее испугался. Как только добрались, вызвали неотложку, которая доставила их в Раменскую больницу на обследование.

«Результат: у мамы — двусторонняя пневмония, 30% поражения легких с высокой вероятностью коронавирусной инфекции... Маму госпитализировали, меня — на жесткую двухнедельную самоизоляцию. И вот накануне недомогание почувствовал и я: температура, сухой кашель, далее — „скорая“, анализы и диагноз: COVID-19», — рассказывает депутат.

Маму Константина Захарова врачи поставили на ноги за 10 дней. Теперь в коронавирусном госпитале с 25-процентным поражением легких лежит сам депутат. Парламентарий заверил подписчиков: вирус никуда не делся, и пообещал вести электронный дневник.