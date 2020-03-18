Все желающие южноуральцы могут сдать тест на коронавирус

Об этом заявил министр здравоохранения региона.

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В Челябинской области тест на коронавирус смогут сдавать все желающие. Сделать это можно по направлению врача, пояснил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Теперь субъект федерации имеет право сам и будет получать реактивы на проведение самостоятельно исследований на коронавирусную инфекцию. Роспотребнадзор будет проверять, как и раньше, людей, прибывающих из-за рубежа и контактных, а министерство здравоохранения будет обследовать всех желающих, но при направлении терапевта или инфекциониста», — пояснил Семенов.

Напомним, ранее в Челябинской области ввели режим повышенной готовности. В особом режиме готовы работать все медицинские учреждения.