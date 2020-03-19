Пожилая женщина с коронавирусом умерла в России

Помимо новой инфекции у нее был целый ряд серьезных заболеваний.

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Первый случай смерти от коронавирусной инфекции зафиксирован в России. Пожилая пациентка скончалась в одном из медицинских учреждений Москвы. Как сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Москве, женщине было 79 лет, кроме заражения коронавирусной инфекцией, у нее было диагностировано множество заболеваний.

Первой версией оперативного штаба стала смерть из-за пневмонии на фоне сопутствующей патологии. Позже была установлена точная причина смерти.

«Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у неё при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», — сообщает оперштаб.

Напомним, что наиболее тяжело заболевание коронавирусной инфекцией переносят пожилые люди. Рекомендуется снизить контакты с лицами старше 60 лет, чтобы минимализировать риск их заражения.