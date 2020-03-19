«Чем дальше, тем слабее»: Ирина Гехт рассказала об эпидемиологической обстановке в регионе

Подтверждённых случаев заболевания в регионе не зарегистрировано.

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В Челябинской области, на сегодняшний день, 19 марта, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 нет. Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Также за весь период выявления инфекции, в регионе было госпитализировано 67 человек с проявлениями респираторных заболеваний. Они все сдали анализы, коронавирус у них не подтвердился. И почти все пациенты уже выписаны из стационаров.

«Вирус уже ослабевает. Случаи его проявления довольно лёгкие. Чем дальше от очага заболевания, тем слабее вирус. Поэтому многие европейские страны прекращают борьбу с вирусом, лишь обеспечивают все необходимые меры профилактики и дезинфекции», — подчеркнула Ирина Гехт.

Также она вновь отметила, что в Челябинской области объявлен режим повышенной готовности. Ситуация всё равно остаётся напряжённой. Поэтому губернатор региона перевёл все образовательные организации в режим свободного посещения, а также запретил все массовые мероприятия с численностью более 50 человек. А всем работодателям рекомендовано соблюдать повышенный дезинфекционный режим. Эти простые меры профилактики помогут избежать заражения.

Ирина Гехт также рассказала, что постоянно идут нарекания о том, что в аэропорту никто не встречал путешественников из других стран, не проверял температуру. Но оказалось, что каждого пассажира уже не нужно проверять термометрами.

«В нашем аэропорту стоят стойки-тепловизоры, которые люди могут попросту не замечать. Такая стойка находится и в международном терминале, и на внутренних рейсах. Также в аэропорту транслируется объявление, в котором сообщается о горячей линии Минздрава. И этой мерой пользуются», — сообщила Ирина Гехт.

После обращения на горячую линию по коронавирусной инфекции, санитарные врачи посетят пациента в течение двух дней, не обязательно в день обращения. После проведения осмотра врачи выпишут предписание о больничном. Затем стоит вызвать своего участкового врача, который выпишет официальный больничный.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт также упомянула о том, что в Челябинской области есть резерв изолированных больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, проведён мониторинг всех госпитальных баз. А полки магазинов будут наполняться, никакого дефицита товаров нет, всё есть в наличии.