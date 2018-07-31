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/ Южноуральцы предлагают изменить финансирование сельских школ

Южноуральцы предлагают изменить финансирование сельских школ

Наработками готовы делиться с федеральным правительством.
сегодня в 13:31
  |  Общество
Сельские школы предлагают передать на областные бюджеты. С инициативой выступили южноуральские активисты. Они заметили, что учебные заведения, расположенные в селах и деревнях, часто плохо обеспечены из-за недостатка средств у муниципалитетов. Чтобы переход произошел, в законодательстве РФ предлагают закрепить понятие «сельская школа».

Чтобы стало понятно, как сельские школы финансировать, директорам предлагают определить направленность учебного заведения: подумать о создании ремесленных мастерских, школьного сада и другом.

Эти предложения южноуральцы планируют направить в Совет Федерации, правительство РФ и Госдуму.

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