/ Южноуральцы предлагают изменить финансирование сельских школ

Наработками готовы делиться с федеральным правительством.

Сельские школы предлагают передать на областные бюджеты. С инициативой выступили южноуральские активисты. Они заметили, что учебные заведения, расположенные в селах и деревнях, часто плохо обеспечены из-за недостатка средств у муниципалитетов. Чтобы переход произошел, в законодательстве РФ предлагают закрепить понятие «сельская школа».

Чтобы стало понятно, как сельские школы финансировать, директорам предлагают определить направленность учебного заведения: подумать о создании ремесленных мастерских, школьного сада и другом.

Эти предложения южноуральцы планируют направить в Совет Федерации, правительство РФ и Госдуму.