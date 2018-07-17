/ Пособие к школе получат 34 тысячи учащихся из малообеспеченных семей

Заявления принимают в управлениях соцзащиты.

Уже через 1,5 месяца школы откроют двери для подрастающего поколения южноуральцев. Некоторым семьям подготовиться к учебному году поможет область, выплатив денежное пособие. Претендовать на него могут многодетные малообеспеченные родители. Деньги выплачиваются на каждого учащегося ребенка из семьи. Также пособие положено учащемуся ребенку-инвалиду до 18 лет, если он воспитывается в малообеспеченной семье.

На выплату пособий к новому учебному году из региональной казны будет направлено более 50 миллионов рублей. По предварительным расчетам родители порядка 34 тысяч детей на эти деньги смогут подготовить ребят к школе. Средства на эти цели направляются ежегодно, потому что поддержка многодетных семей — это наш приоритет. — сказал Борис Дубровский.

Заявление на единовременное денежное пособие принимают в управлениях соцзащиты населения. Важно, чтобы ребенок обучался в общеобразовательных организациях (в том числе для детей с ограниченными возможностями) или профессиональных образовательных организациях на очной основе. Заявление принимают до 31 октября.

Выплаты начнутся уже с 1 августа. Размер пособия — 1,5 тысячи рублей на учащегося.