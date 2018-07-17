Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.26 -0.03 72.8 +0.33
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пособие к школе получат 34 тысячи учащихся из малообеспеченных семей

Пособие к школе получат 34 тысячи учащихся из малообеспеченных семей

Заявления принимают в управлениях соцзащиты.
сегодня в 09:56
  |  Общество

Уже через 1,5 месяца школы откроют двери для подрастающего поколения южноуральцев. Некоторым семьям подготовиться к учебному году поможет область, выплатив денежное пособие. Претендовать на него могут многодетные малообеспеченные родители. Деньги выплачиваются на каждого учащегося ребенка из семьи. Также пособие положено учащемуся ребенку-инвалиду до 18 лет, если он воспитывается в малообеспеченной семье.

На выплату пособий к новому учебному году из региональной казны будет направлено более 50 миллионов рублей. По предварительным расчетам родители порядка 34 тысяч детей на эти деньги смогут подготовить ребят к школе. Средства на эти цели направляются ежегодно, потому что поддержка многодетных семей — это наш приоритет. — сказал Борис Дубровский.

Заявление на единовременное денежное пособие принимают в управлениях соцзащиты населения. Важно, чтобы ребенок обучался в общеобразовательных организациях (в том числе для детей с ограниченными возможностями) или профессиональных образовательных организациях на очной основе. Заявление принимают до 31 октября.

Выплаты начнутся уже с 1 августа. Размер пособия — 1,5 тысячи рублей на учащегося.

Общество
Южноуральцы начали получать пособия на первого ребенка
12.02.2018
Южноуральцы начали получать пособия на первого ребенка
Общество
Южноуральским мамам увеличили пособия
01.02.2018
Южноуральским мамам увеличили пособия
Общество
Малообеспеченные южноуральские семьи получат пособие за рождение детей
06.12.2017
Малообеспеченные южноуральские семьи получат пособие за рождение детей
Общество
Оперативники лишили 350 пособий разжигателя межнациональной розни в чебаркульской мечети
10.10.2017
Оперативники лишили 350 пособий разжигателя межнациональной розни в чебаркульской мечети
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
  
сегодня в 15:04
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
Происшествия
Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе
сегодня в 14:56
Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе
Спорт
Герман Титов: «Все равны, никаких поблажек не будет!»
сегодня в 14:45
Герман Титов: «Все равны, никаких поблажек не будет!»
Происшествия
Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале
сегодня в 13:47
Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале
Происшествия
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
сегодня в 13:39
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
Общество
Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон
сегодня в 13:35
Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон
Происшествия
Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги
сегодня в 12:32
Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги
Политика
Депутат Госдумы Елена Ямпольская подверглась информационной атаке
сегодня в 12:20
Депутат Госдумы Елена Ямпольская подверглась информационной атаке
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6