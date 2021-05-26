«Все трубы гнилые»: жители поселка в Челябинской области пожаловались губернатору на проблемы с водой

Местные власти сперва обнадежили людей, что средства на ремонт сетей есть, но позже эту информацию не подтвердили

В поселке Алтырка Варненского района, по словам местных жителей, нет водоснабжения: в колодце воды нет, а колонку закрыли. Сети находятся в плачевном состоянии и требуют срочного ремонта. Но вопрос с финансированием этих работ остается открытым: сначала жителей заверили, что трубы отремонтируют, а затем ответили, что денег на эти работы нет.

В поселке Алтырка проживает около 280 человек — это пенсионеры, женщины с маленькими детьми. Но из-за отсутствия воды жизнь в поселке, по их словам, стала невыносимой.

«Воды в деревне нет совсем. Есть колодец, но в нем нет воды! Была колонка, но ее закрыли, так как все трубы гнилые. Несколько лет назад приезжали глава Варненского района и глава Новопокровского поселения. Они сказали, что деньги выделены и в деревне появится вода. Но через некоторое время приехали и сказали, что денег нет. Мы уже писали жалобу и нам заменили один кусок трубы 1,5 метра, и все. В данное время на улице потоп, вода превратилась в болото. Трубы гнилые, их нужно менять. Как нам жить дальше? В таких условиях жить невозможно», — обратилась к губернатору в соцсетях «Текслер, помоги» жительница поселка Наталья Засыпкина.

В Минстрое Челябинской области ИА «Первое областное» ответили, что сотрудники ведомства выехали в район, чтобы разобраться во всех деталях этой ситуации и выяснить техническое состояние сетей водоснабжения в поселке.

«При региональном Минстрое создана специальная служба мониторинга аварийных ситуаций, с которой должны взаимодействовать главы всех территорий. Но, к сожалению, это не всегда происходит. Уважаемые главы, мы все равно узнаем, что у вас люди сидят без воды: не от вас, так от жителей через социальные сети. Не нужно скрывать, нужно сразу же информировать нас и, главное, население. Чтобы люди понимали, что происходит, знали, где можно набрать питьевой воды и в какое время», — отметил ранее первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Накануне вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль и первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин провели совещание с главами муниципалитетов. Ключевая тема встречи — проблемы с водоснабжением. Как оказалось, некоторые территории замалчивают проблемы, а область выделяла средства на проектирование источников водоснабжения, но не все муниципалитеты освоили их.

Напомним, с наступлением жарких дней у жителей Челябинской области начались проблемы с поступлением питьевой воды. В отчаянии южноуральцы пишут губернатору в социальных сетях. Так, вторую неделю на нехватку воды губернатору жалуются жители Еткульского, Еманжелинского, Нагайбакского, Карталинского районов, Копейска, Челябинска, Коркино.

Из-за перебоев с водой в Челябинской области отложили ремонт электросетей. Проблемы с водоснабжением могут быть из-за отсутствия электроэнергии в сетях, питающих насосы скважин, из-за плановых ремонтных работ на линиях электропередачи.