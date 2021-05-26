Из-за перебоев с водой в Челябинской области отложили ремонт электросетей

Это позволит восстановить работу насосов скважин и наладить подачу водоснабжения в дома

В некоторых населенных пунктах в Челябинской области столкнулись с проблемой, связанной с перебоями при подаче воды. Одна из них — это отсутствие электроэнергии в сетях, питающих насосы скважин, из-за плановых ремонтных работ на линиях электропередачи.

«В связи с этим министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОАО „МРСК-Урала“ — „Челябэнерго“ договорились о временном завершении планово-ремонтных работ на объектах электроэнергетики, которые занимаются электроснабжением объектов водоснабжения», — сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме того, в связи с жаркой погодой и увеличением потребления воды в Верхнеуральске запустили дополнительную скважину, а в поселке Карагайском — дополнительный насос.

Накануне вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль и первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин провели совещание с главами муниципалитетов. Ключевая тема встречи — проблемы с водоснабжением. Как оказалось, некоторые территории замалчивают проблемы, а область выделяла средства на проектирование источников водоснабжения, но не все муниципалитеты освоили их.

Напомним, с наступлением жарких дней у жителей Челябинской области начались проблемы с поступлением питьевой воды. В отчаянии южноуральцы пишут губернатору в социальных сетях. Так, вторую неделю на нехватку воды губернатору жалуются жители Еткульского, Еманжелинского, Нагайбакского, Карталинского районов, Копейска, Челябинска, Коркино.