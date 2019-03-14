/ В Челябинске разыскивают водителя сбившего двух детей

В момент ДТП школьники были на пешеходном переходе.

ГИБДД Челябинска разыскивает неизвестного водителя, сбившего двух школьников. Инцидент произошел вчера, 13 марта, в вечернее время, около дома № 22 на улице Курчатова.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, совершил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик 2005 года рождения и девочка 2006 года рождения, получили телесные повреждения. — рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.

В момент совершения аварии дети были одеты в одежду темных тонов, без светоотражающих элементов. Пострадавшие направлялись домой из школы без сопровождения взрослых.

Очевидцев происшествия и тех, у кого есть видеозапись инцидента, сотрудники ГИБДД просят обратиться по телефону: 728−60−53, 728−60−21.