Больницы Челябинской области обновят за счет федерального бюджета

Ранее Алексей Текслер поручил решить проблему с оптимизацией медучреждений.

В Челябинской области продолжается реализация проекта «Открытая поликлиника». В рамках нацпроекта «Здравоохранения» бюджет на совершенствование учреждений увеличился на 297 миллионов рублей.

Основной целью является улучшение качества и комфорта первичной медицинской помощи в регионе. При запуске проекта в 2017 году в нем приняли участие восемь организаций, а уже в 2019 году во многих медучреждениях работы уже закончены, в 55 учреждениях ещё ведутся. Закончить обновление всех поликлиник Челябинской области планируют через 4 года.

Основной идеей проекта является применение новых технологий, которое позволит сократить время пребывания пациентов в очередях в регистратуру, а также увеличить время, которое доктор может потратить на осмотр и лечение людей.

«Основная задача проекта - создание доброжелательной атмосферы в медицинской организации. Медицинская помощь должна быть не только качественной, но и комфортной для пациента. Только тогда люди начнут приходить в поликлиники с профилактическими целями, даже, когда на это нет веских причин. А своевременная диагностика и профилактика, как известно, являются залогом долгих лет жизни и хорошего самочувствия», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Также до конца этого года в 113 учреждений будут закончены ремонтные работы входных групп, зон ожидания и регистратур.