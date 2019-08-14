Сотрудникам Почты России в Челябинской области поднимут зарплаты

Также в регионе появятся 400 новых рабочих мест за счет нового логистического центра.

В Челябинской области у сотрудников Почты России увеличится заработная плата на 21%. Также в регионе пройдут большие работы по модернизации и расширению почтовых отделений. Рабочих мест станет значительно больше, а доставка посылок будет происходить гораздо быстрее. Об этом и о многом другом сегодня, 14 августа, рассказали глава региона Алексей Текслер и генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.

Генеральный директор Почты России вместе с директором областного филиала Владимиром Образцовым рассказали и показали Алексею Текслеру, как будет выглядеть почта в Челябинской области уже в следующем году. Было продемонстрировано, как работает электронная подпись иновые постаматы, которые значительно ускоряют процесс выдачи посылок жителям региона. На сегодняшний день электронной подписью воспользовались уже 440 тысяч россиян, и было выдано 3 миллиона 600 тысяч посылок.

Глава Челябинской области также сделал официальное заявление о том, когда сотрудникам отделений Почты России в регионе повысят зарплаты.

«Самое главное— было принято решение о том, что с 1 ноября 2019 года работникам Почты России Челябинской области будет увеличена зарплата на 21% . Это очень значимо, очень существенно. Почта России — один из крупнейших работодателей области. И такое повышение зарплаты — это важный вклад в социальное развитие региона», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона рассказал о будущих планах почтовой сферы: отделения начнут заниматься и социальной работой.

«Не секрет, что в наших отдаленных селах, поселках Почта России — одно из немногих социально значимых мест, потому есть возможность оказывать ряд услуг разной направленности, в том числе и вести социальную работу. На сегодняшний день уже организована небольшая рабочая группа, которая сможет быстро и эффективно принимать решения. Мы готовы быть „пилотным“ регионом и реализовывать пилотные проекты России», — рассказал глава Челябинской области.

Николай Подгузов поделился информацией и о строительстве нового логистического центра в регионе. Его площадь будет составлять 20 тысяч квадратных метров.

«Мы уже определились с земельным участком. До конца года должны начаться непосредственно строительные работы, а в уже 20 году мы планируем открыть этот центр», — поделился будущими планами генеральный директор.

Этот центр даст региону новых 400 рабочих мест. Также в логистическом центре будет организована зона фулфилмента, что позволит ускорить процесс доставки посылок до получателей. По словам Николая Подгузова, в городах-миллиониках доставка до потребителя будет проходить не менее чем за сутки, а по области — в пределах 48 часов.

В Челябинской области сейчас три постамата. В России - тысяча. В планах — поставить еще девять тысяч. Так что уже совсем скоро жители страны смогут сами оценить совершенно новую Почту России.