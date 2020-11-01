«Все процессы запущены и работают»: в Челябинске состоялось заключительное заседание штаба по ЧП в горбольнице № 2

Чиновники отчитались Алексею Текслеру о выполненной за сутки работе.

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Сегодня, 1 ноября, в помещении судейского корпуса легкоатлетического комплекса имени Елесиной прошло заключительное заседание штаба по взрыву кислородной будки в городской больнице № 2. Чиновники отчитались перед губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о проделанной работе. На месте побывал корреспондент сайта «Первый областной».

«Все аварийно-спасательные работы и работы по тушению пожара полностью завершены. В 23:00 вчерашнего дня ёмкость со стравленным кислородом увезена для изучения. Сотрудниками ГУ МЧС России по Челябинской области оказана помощь в остеклении всех повреждённых окон в больнице и жилом доме, осмотрены повреждённые квартиры, совместно с администрацией Челябинска составлены необходимые акты. Пять единиц транспорта получили повреждения, это два автомобиля МЧС и три — частных лиц. Проводятся мероприятия по установлению причин пожара. Всего огнём повреждено 8 квартир, 5 из них — это балконы, и три квартиры, куда огонь зашёл. Залито водой 10 квартир»,— доложил начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что 31 октября в 23:30 тепловой контур больницы № 2 был полностью закрыт, подано отопление. Общежития тоже с отоплением. С ночи персонал наводит в медучреждении порядок.

«По остеклению: уже начался демонтаж проемов в доме, в 14:00 начнётся монтаж окон. В больнице эти работы начнутся завтра. По квартирам уже ходят сотрудники Управления социальной защиты города Челябинска, оценивают ущерб. Организована работа с жителями, выдаём продуктовые и гигиенические наборы»,— сообщил Александр Астахов.

Первый вице-губернатор Челябинской Ирина Гехт добавила, что всего из пострадавшей больницы № 2 эвакуировано в другие медицинские учреждения 156 человек, включая трёх в тяжёлом состоянии. Девять человек уже выписали, остальные получают необходимое лечение.

Алексей Текслер поблагодарил всех за проделанную работу, особенно ректора ЮУрГУ Александра Шестакова за взаимодействие с жителями, и отметил, что все необходимые процессы организованы и работают, а потому собираться в режиме штаба необходимости нет. Чиновникам губернатор поручил докладывать ему два раза в день информацию по всем направлениям.