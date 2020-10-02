Масштабное родительское онлайн-собрание состоялось в Челябинской области

Родителям объяснили, как грамотно организовать процесс дистанционного обучения детей.

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В Челябинской области провели масштабное родительское онлайн-собрание. Мероприятие было организовано на базе Регионального центра оценки качества и информатизации образования, участие в нем приняло более 3,5 тысяч жителей региона.

Представители министерства образования, министерства здравоохранения и компании «Ростелеком» рассказали родителям, как организовать процесс дистанционного обучения школьников и соблюдать меры профилактики COVID-19 и ОРВИ.

Родителям объяснили, что в ближайшее время переход школьников на дистанционную форму обучения не планируется. Переносить осенние каникулы у школьников также не будут.

«В настоящее время ни одна образовательная организация не закрыта полностью на карантин по коронавирусной инфекции. Закрыто 16 классов в восьми образовательных учреждениях. Пока ситуация управляема, и мы надеемся, что спокойно и плавно доучимся и первую четверть, и первый учебный год, соблюдая все меры предосторожности», — рассказала родителям начальник управления общего образования областного Министерства образования и науки Елена Тюрина.

Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики объяснила родителям, как важно вовремя пройти вакцинацию, а также поставить прививки от гриппа детям.

По ходу родительского собрания в чате появлялись новые вопросы, на которые отвечали спикеры. Запись собрания можно посмотреть по ссылке.