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/ Помощник президента оценил высокий уровень подготовки Челябинска к ШОС

Помощник президента оценил высокий уровень подготовки Челябинска к ШОС

﻿Городу нужно преобразиться за два года.
сегодня в 09:40
  |  Общество

Челябинскую область посетил помощник президента Р Ф Юрий Ушаков. Он смотрел, как идет подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Международные мероприятия Челябинск принимает уже в 2020 году, решение было принято несколько месяцев назад, но город уже демонстрирует высокие результаты. Помощник президента это оценил.

Я съездил в Челябинск, где уже активизирована подготовка к саммиту ШОС и БРИКС. Как и в Уфе в 2015, у нас в 2020 одновременно будут проходить два саммита — ШОС и БРИКС, то есть достаточно так удобно, в одно время. Челябинск, как и Уфа, рьяно взялся за подготовку. Думаю, все получится. — цитирует ТАСС Юрия Ушакова.

Напомним, губернатор Борис Дубровский несколько лет продвигал идею проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. От планов на бумаге правительство региона перешло к активным действиям еще до официального объявления площадки. Было решено все равно перестраивать аэропорт, продолжать набережную, строить дорожную развязку.

Челябинск с удовольствием перенял опыт Екатеринбурга и Уфы. Адаптировал его к южноуральским реалиям. Первыми результатами губернатор Борис Дубровский поделился на ПМЭФ, где выступал на панельной сессии.

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