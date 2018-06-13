/ Президент Российской Гильдии Риэлторов в прямом эфире 1obl.tv расскажет о ситуации на рынке в преддверии ШОС

Эксперты анализируют челябинские проекты.

Сегодня, 13 июня, медиахолдинг ОТВ проводит пресс-конференцию, посвященную изменениям на рынке недвижимости в Челябинске в преддверии саммита ШОС. Подготовка к крупному международному событию уже сейчас спровоцировала перемены в строительной сфере. Президент Российской Гильдии Риэлторов Арсен Унанян в прямом эфире поделится прогнозом по ситуации в Челябинске. Также зрители услышат ожидания экспертов по ставкам по ипотечному кредитованию.

Спикерами пресс-конференции станут:

Арсен Унанян — Президент Российской Гильдии Риэлторов;

Лейла Рудь Васифовна — Президент Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал», член Национального совета Российской Гильдии Риэлторов. 3.

Лилия Грязных — Председатель Совета Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал»

Валентин Корытный — представитель Российской Гильдии Риэлторов.

Встреча пройдет в прямом эфире на сайте 1obl.tv. Следить за ходом трансляции можно здесь. Начало пресс-конференции в 11:00.