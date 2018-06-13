/ Президент Российской Гильдии Риэлторов в прямом эфире 1obl.tv расскажет о ситуации на рынке в преддверии ШОС

Эксперты анализируют челябинские проекты.
Сегодня, 13 июня, медиахолдинг ОТВ проводит пресс-конференцию, посвященную изменениям на рынке недвижимости в Челябинске в преддверии саммита ШОС. Подготовка к крупному международному событию уже сейчас спровоцировала перемены в строительной сфере. Президент Российской Гильдии Риэлторов Арсен Унанян в прямом эфире поделится прогнозом по ситуации в Челябинске. Также зрители услышат ожидания экспертов по ставкам по ипотечному кредитованию.
Спикерами пресс-конференции станут:
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Арсен Унанян — Президент Российской Гильдии Риэлторов;
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Лейла Рудь Васифовна — Президент Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал», член Национального совета Российской Гильдии Риэлторов. 3.
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Лилия Грязных — Председатель Совета Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал»
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Валентин Корытный — представитель Российской Гильдии Риэлторов.
Встреча пройдет в прямом эфире на сайте 1obl.tv. Следить за ходом трансляции можно здесь. Начало пресс-конференции в 11:00.